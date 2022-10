Pd: De Maria lancia il ticket Bonaccini-Schlein, Renzi, ‘con o senza Elly dem finiti’

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – Non vuole aggiungere altro, rispetto al tweet di oggi. “Stiamo a quello che ho scritto”, si limita a dire Andrea De Maria. Il suo post oggi non è passato inosservato. Emiliano, neo rieletto alla Camera, De Maria ha già dichiarato che sarà sostenitore di Stefano Bonaccini se si candiderà alla segreteria del Pd. Oggi, a titolo personale, De Maria lancia la proposta di un ticket Bonaccini-Elly Schlein. “Come si è già fatto in regione Emilia Romagna”, dove il primo è presidente e la seconda è vice.

Un ticket che è già stato ribattezzato ‘salva Pd’ visto che se entrambi dovessero candidarsi la vittoria dell’uno o dell’altro potrebbe provocare scossoni all’unità del Pd: nell’area sinistra con Bonaccini segretario, nell’area riformista con Schlein alla guida del Pd.

E Matteo Renzi fa sapere di essere pronto nel caso: “Se la Schlein va alla segreteria mezzo Pd viene da noi, è un dato di fatto”, ha detto ieri. Oggi ancora più definitivo: “La fine del Pd penso sia con Elly o senza Elly”. Lei intanto, la diretta interessata, non ha ancora fatto sapere nulla delle sue intenzioni e non ha fatto alcun passo avanti verso la possibile candidatura.