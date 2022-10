Pd: Calenda, ‘se Letta insegue il M5s è una linea totalmente differente dalla nostra’

Roma, 3 ott (Adnkronos) – “Il problema è molto più profondo per il Pd. C’è un’area riformista che è soccombente e non resisterà all’attrazione con il M5s. Il Pd a un certo punto dovrà sciogliere il nodo, sceglierà il M5s e la parte che non ci sta verrà con noi”. Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà, su Raitre.

“Si parla con tutti ma noi abbiamo una idea della politica molto diversa. Se la linea di Letta è l’inseguimento ai 5 stelle è totalmente differente rispetto alla nostra”, ha spiegato il leader di Azione.