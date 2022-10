Roma, 3 ott (Adnkronos) – “Non sappiamo come la Meloni intende affrontare le promesse che ha fatto, il problema dei costi pubblici, come tamponare il caro bollette. Credo debba farlo rapidamente se no i mercati vedranno che l’Italia è il Paese più fragile e scomposto e parte la speculazione, cosa che sta già accadendo”. Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà, su Raitre.