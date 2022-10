Calcio: Paparesta, ‘ottimo esordio per Ferrieri Caputi, autorevole e sempre nel vivo del gioco’**

Roma, 3ott. – (Adnkronos) – “L’esordio è stato ottimo, sicura nelle decisioni, sempre nel vivo del gioco, ha concesso un rigore non facile senza dover ricorrere all’aiuto del Var. Ha diretto con il giusto mix tra autorevolezza e comprensione in alcuni momenti nei confronti dei giocatori”. Gianluca Paparesta commenta così all’Adnkronos l’esordio in Serie A di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna a dirigere nel massimo campionato. “Le auguro di dirigere presto in Serie A anche partite più importanti, a lei come ad altri giovani direttori di gara. Alla classe arbitrale italiana serve un cambio generazionale che alzi il livello”.