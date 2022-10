La Strada Statale Appia va messa in sicurezza: vi sono punti della stessa che meritano di essere adeguati anche in funzione dei movimenti della movida che li vive e pullula in modo alquanto fervido. Questo quanto ci viene fatto presente da un gruppo di lettori. Solo alcuni giorni addietro, come si ricorda, avevamo in due occasioni trattato la necessità di intervenire su due punti della tratta attraverso soluzioni che potessero garantire maggiore sicurezza nella circolazione.

