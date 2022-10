Roma, 2 ott. (Adnkronos) – La Lazio all’Olimpico batte 4-0 lo Spezia nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A. A segnare Zaccagni al 12′, Romagnoli al 24′, quindi doppietta per Milinkovic-Savic, che mette la palla in rete al 62′ e poi al 1′ del recupero. Ciro Immobile calcia alto e sbaglia un rigore al 3′.