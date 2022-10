Energia: Cingolani, ‘Italia segue linea definita, Meloni informata degli sviluppi’

Roma, 2 ott (Adnkronos) – Incontri con la Meloni? “Ho informato di qualunque sviluppo internazionale di cui mi stessi occupando. Non è che vado lì come Cingolani, ma per l’Italia. E’ mio dovere concordare con Draghi e, in accordo con lui, avvisare chi viene dopo che stiamo andando in questa direzione. Stiamo facendo un buon servizio e chi viene dopo ci dice di sì. C’è poca ideologia in questo”. Lo ha detto Roberto Cingolani a Mezz’ora in più sulla transizione di governo nel settore dell’energia.

Il ministro della Transizione ha spiegato: “In qualunque democrazia avanzata ci sono delle posizioni internazionali, su questoni di rilevanza strategica, su cui una democrazia forte dà un volto unico, questo è il caso. Con esemplare trasparenza l’Italia ha fatto capire di seguire una linea internazionale definita, perché è tecnica. Con i watt si fa poca politica, la sicurezza energetica dipende da watt e metri cubi”.

