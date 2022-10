Roma, 2 ott (Adnkronos) – L’aumento medio delle bollette “nell’ultimo trimestre era sopra il 50%. Azzardo una previsione. Se si intende fare proposta in questo mese, se in uno-due mesi si ha la legislazione nuova e il disaccoppiamento la bolletta del trimestre successivo deve già beneficiare dei cambiamenti”. Lo ha detto il ministro della Transizione Roberto Cingolani a Mezz’ora in più.