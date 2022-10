Ucraina: Shoigu, ‘donne non incluse nel piano di mobilitazione parziale’

Mosca, 1 ott. (Adnkronos) – Le donne non saranno convocate nell’ambito della mobilitazione parziale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, aggiungendo che “non è nei piani futuri”.

Inoltre, riferisce l’agenzia russa Interfax, Shoigu ha affermato che anche “gli studenti delle università statali non saranno arruolati e non saranno convocati nemmeno quelli delle università private accreditate dallo Stato. Stiamo completando la preparazione delle integrazioni al decreto, che sarà introdotto oggi”.