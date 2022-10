Ucraina: Kiev, ‘nella difesa già collaboriamo con Nato più di altri membri ufficiali’

Kiev, 1 ott. (Adnkronos) – Nel settore della difesa l’Ucraina coopera già con la Nato, più profondamente di alcuni dei suoi membri ufficiali. Lo ha scritto su Facebook il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov, aggiungendo che “dal momento della mia nomina alla carica di ministro, ho ripetutamente sottolineato su varie piattaforme la priorità del mio lavoro: raggiungere l’integrazione de facto nella Nato. In modo che quando si formerà un consenso politico di 30 paesi, l’integrazione avrà luogo de jure. Nel settore della difesa, collaboriamo già con l’alleanza più profondamente di alcuni dei suoi membri ufficiali”.

“Vale la pena ricordare che la Nato – scrive ancora Reznikov – non riguarda solo la difesa, ma anche i valori comuni. Anche garantire la stabilità delle istituzioni democratiche, ripristinare la fiducia nella giustizia, una protezione affidabile delle libertà civili e dei diritti umani sono componenti importanti dell’integrazione nella Nato”.

“Oggi abbiamo un grande arsenale di armi occidentali – conclude – con cui abbiamo battuto con successo gli invasori russi. Undici mesi fa, quando ho chiesto di fornire all’Ucraina Stinger, mi è stato detto che era impossibile. Tutto è cambiato. Il popolo ucraino, i difensori ucraini e le autorità ucraine hanno reso possibile l’impossibile. Tutto si risolverà per il meglio per noi”.