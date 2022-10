Gas: in funzione il ‘Baltic Pipe’, pomperà gas norvegese in Europa

Varsavia, 1 ott. (Adnkronos) – E’ entrato in funzione oggi il ‘Baltic Pipe’, il nuovo gasdotto che ha aperto un nuovo collegamento per il gas norvegese verso l’Europa. Il gas ha iniziato a fluire dalla Norvegia alla Polonia e costituirà per l’Europa centrale e orientale un’opzione alternativa all’energia russa.

Per il governo di Varsavia, l’apertura del gasdotto significa che la Polonia non dipende più dal gas russo. Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha affermato che il nuovo collegamento segna la fine del dominio e del ricatto della Russia nel mercato del gas polacco.