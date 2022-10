Energia: Rampelli, ‘Italia locomotiva di Ue unita, se si divide non ha ragion d’essere’

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “Le bollette sono alle stelle, si poteva fare qualcosa di più efficace nei mesi precedenti. L’Italia, per concedere l’onore delle armi al governo uscente, ha provato a imporre il tetto al prezzo con insistenza ma non abbiamo avuto riscontri positivi”. Lo ha detto Fabio Rampelli a Sabato anch’io, su RadioUno.

“Bisogna essere insistenti, l’Europa non si può dividere. L’Europa divisa di fronte a una guerra come a una pandemia non ha ragion d’essere”, ha spiegato l’esponente di FdI aggiungendo: “Dobbiamo cercare di esser la locomotiva di un’Europa che vuole recuperare unità e affrontare l’emergenza energetica”.