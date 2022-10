Covid: in Lombardia 5.991 nuovi casi, tasso di positività 19,90%

Milano, 1 ott.(Adnkronos) – In Lombardia, a fronte di 30.107 tamponi effettuati, sono 5.991 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività al 19,90%, in lieve calo rispetto a ieri (20,9%). Lo rileva il bollettino diffuso dalla Protezione civile.

Tra i dati di oggi emerge che aumentano i ricoverati, sono 598 rispetto ai 581 di ieri (+17) nei reparti ordinari; in terapia intensiva sono dieci, uno in più di ieri. Dieci i decessi, che portano a 42.556 il totale da inizio pandemia.

A livello provinciale, a Milano i nuovi casi sono 1482, a Brescia 902, a Monza Brianza 526, a Varese 578, a Bergamo 616, a Como 455, a Pavia 296, a Mantova 211, a Cremona 215, a Lecco 255, a Lodi 146 e a Sondrio 188.