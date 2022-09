Tennis: Atp Sofia, Sinner in semifinale (2)

(Adnkronos) – “Ho dovuto modificare un po’ la posizione in risposta perché lui all’inizio serviva davvero forte -ha dichiarato il numero uno azzurro al termine dell’incontro-. Spero di alzare il livello nel prossimo match. Ad ogni modo sono contento di essere di nuovo in semifinale qui dove mi sento a casa”. Sabato Sinner – nella sua seconda semifinale stagionale dopo Umago (dove poi ha vinto il titolo) – si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra il danese Holger Rune, numero 31 del ranking e quarto favorito del seeding e il bielorusso Ilya Ivashka, numero 71 Atp.