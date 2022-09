Pd: Letta, ‘tutti vogliamo nuovo Pd e nuova leadership, congresso non sia casting’

Roma, 30 set (Adnkronos) – “Contenuti forti e volti nuovi sono entrambi necessari. Gli uni senza gli altri rischiano di trasformare il Congresso in un casting e in una messa in scena staccata dalla realtà e lontana dalle persone. Se non li bilanciamo con attenzione, ci trasformiamo definitivamente nelle maschere pirandelliane che evocai nel mio ormai lontano discorso del 14 marzo 2021. So che vogliamo tutti evitare questo epilogo. So che vogliamo tutti arrivare presto a un nuovo Pd e a una nuova leadership”. Lo scrive Enrico Letta in una lettera agli iscritti al Pd.