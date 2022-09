Pd: Letta, ‘subito concorrenza aspra, ma siamo forza guida opposizione’**

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Pur avendo subito la concorrenza di chi ci ha preso di mira con inusitata asprezza, con il dichiarato obiettivo di mettere in discussione la nostra stessa esistenza in vita, siamo il secondo partito italiano, la forza guida dell’opposizione e uno tra i maggiori partiti riformisti e progressisti europei”. Si legge nella lettera di Enrico Letta agli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del Nuovo Pd, ‘Apertura, opposizione, nuova vita’.

“E ciò in un contesto nel quale tutte le forze politiche principali, tranne FdI, hanno perso molti o moltissimi consensi rispetto alle precedenti elezioni politiche. Oppure ottenuto risultati molto inferiori rispetto ai proclami”.