M5S: Conte, ‘assunzioni per ex? Movimento non è mai stato né sarà ufficio collocamento’

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Il M5S non è mai stato e mai diventerà un ufficio di collocamento. Non è da escludere che potremo avvalerci della collaborazione formale di qualche figura il cui apporto potrebbe rivelarsi utile per il prosieguo della nostra attività”. Ma la questione è che “non c’è nessuna previsione di assunzione di ex parlamentari” per il solo fatto che il “loro incarico elettivo si sia esaurito con il secondo mandato”. Lo puntualizza all’Adnkronos il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, circa i rumors di possibili assunzioni di ex parlamentari nel M5S.