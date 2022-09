Bce: Visco, ‘rialzo tassi troppo rapido e forte può aumentare rischi recessione’**

Roma, 30 set. -(Adnkronos) – “La normalizzazione della politica monetaria dovrà proseguire con l’obiettivo di riassorbire gradualmente l’ampio accomodamento creato dal 2014, quando l’inflazione era molto bassa. C’è un dilemma difficile” che aspetta il Consiglio direttivo visto che “l’aumento dell’inflazione è oggi accompagnato da un brusco deterioramento delle prospettive di crescita economica”.Lo sottolinea il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in un intervento organizzato dalla Florence School of Banking and Finance, osservando che “in questo contesto, rialzi dei tassi eccessivamente rapidi e pronunciati finirebbero per aumentare i rischi di una recessione”. “Se il deterioramento delle prospettive economiche si rivelasse peggiore del previsto – osserva – un eccessivo anticipo nella normalizzazione dei tassi ufficiali potrebbe risultare sproporzionato, minando la fiducia del pubblico nelle nostre azioni e renderebbeo paradossalmente più difficile il mantenimento della stabilità dei prezzi nel medio periodo. E’ un rischio che merita di essere attentamente considerato insieme a quello di lasciare che l’inflazione resti eccessivamente alta per troppo tempo”.