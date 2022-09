Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Adinolfi mi attacca frontalmente. La conferma che ho fatto la scelta giusta. #Ru486 #consultori”. Così Stefano Bonaccini su twitter. Oggi il presidente della regione ha annunciato che “dalla prossima settimana in Emilia-Romagna la pillola abortiva Ru486 sarà disponibile anche nei Consultori pubblici. Conforme alle disposizioni per dare attuazione a un diritto di scelta che riguarda le donne e il loro corpo. Diritto che deve essere garantito in tutta Italia”.