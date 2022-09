M5S: Conte incontra Boschi, complimenti e frecciatine, ‘voi terzo polo? Ma noi terzi…’**

Roma, 29 set. (Adnkronos) – Scambio di complimenti e ‘punture’ tra il leader del M5S Giuseppe Conte e Maria Elena Boschi. I due si sono incrociati casualmente in piazza del Parlamento, lei in un elegante vestito cipria, lui alle prese con i selfie chiesti da alcuni simpatizzanti. “Complimenti per la rielezione”, ha detto Conte stringendo la mano all’ex ministra; “complimenti a voi”, ha risposto Boschi rimarcando il risultato messo a segno dal M5S. Poi le ‘frecciatine’ tra i due, con Boschi pronta a sottolineare come il terzo polo abbia ottenuto un ottimo risultato in “appena un mese e mezzo”, e Conte pronto a replicare: “ci teniamo il nostro risultato, terzi… a dispetto del terzo polo”.