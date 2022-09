Energia: Lupi, ‘grave decisione commissione Ue, Berlino rema contro’

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “La decisione della Commissione europea di non presentare una proposta formale sul tetto al prezzo del gas, come richiesto da 15 Stati membri dell’Unione, è grave e rischia di avere pesantissime conseguenze sulla nostra economia”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.

“Pesa su questa decisione la posizione della Germania, fin dall’inizio ostile a questa proposta. Berlino ha scelto ancora una volta la via nazionale e non quella unitaria europea per affrontare la crisi energetica che sta colpendo tutto il continente. Abbiamo sempre detto che da questa crisi si esce insieme, dividerci in questo momento è la cosa peggiore che possiamo fare. Mi auguro ci siano ancora margini per un ripensamento, e che nel Consiglio Energia straordinario di domani se ne possa discutere senza pregiudizi con l’obiettivo di una vera solidarietà europea”.