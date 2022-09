Energia: agricoltori scendono in piazza a Milano, domani flash mob all’Arco della Pace

Milano, 29 set. (Adnkronos) – E’ l’agroalimentare italiano a scendere per primo in piazza nella nuova legislatura con migliaia di contadini, con animali e prodotti tipici al seguito, per denunciare una situazione insostenibile che minaccia il lavoro, l’economia e la sopravvivenza del Made in Italy a tavola a causa dell’esplosione dei costi di produzione scatenata dalla guerra in Ucraina.

Domani, a partire dalle ore 9.30, a Milano nel Parco Sempione all’Arco della Pace, assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini ci saranno giovani agricoltori, allevatori e pastori provenienti dalle diverse regioni che vedono messo a rischio il proprio futuro, con vanghe, campanacci e balle di fieno, tra flash mob e provocazioni. Simbolo della manifestazione sarà l’asinella Terra. Migliaia gli agricoltori attesi da tutta Italia per far conoscere i primati a rischio del Made in Italy a tavola, nella più grande fattoria mai realizzata nel centro di una città con maxi mercato contadino, street food a chilometri zero, pet therapy con gli animali della fattoria, agrichef ai fornelli, agriasilo, le eccellenze agroalimentari di Filiera Italia, le innovazioni tecnologiche a basso impatto ambientale e i prodotti del social farming. Un patrimonio da primato mondiale dell’Italia che rischia di sparire sotto la pressione della crisi.

Per l’occasione sarà presentata l’analisi della Coldiretti ‘La guerra sulle tavole degli italiani’, con un focus sugli effetti della crisi energetica sulla filiera agroalimentare e le proposte della Coldiretti per la nuova legislatura. E’ prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, economico e dei consumatori. Tra questi anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi che interverrà nel primo pomeriggio sul tema della carne in provetta.