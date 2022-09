Aborto: Crivellini (radicali), ‘sportelli pro vita in Liguria? Inseriti in filone liberticida’**

Roma, 29 set. (Adnkronos) – La proposta di legge di sportelli pro vita gestiti da associazioni di volontariato in ogni struttura ospedaliera in Liguria in cui sia praticata l’interruzione di gravidanza “si inserisce nel filone liberticida più che pro vita che Fratelli d’Italia ha portato avanti in questi anni nei territori in cui governava. Penso al Piemonte, al varo del fondo pro vita di Marrone per finanziare associazioni pro vita – no choice che si insinuino negli ospedali pubblici per convincere le donne a non abortire”. Così all’Adnkronos Giulia Crivellini, Associazione Luca Coscioni, che aggiunge: “Sembra di vivere quella che noi abbiamo definito realtà distopica”.

“Giorgia Meloni fino ad adesso ha parlato in modo ipocrita, ma non efficace, affermando di non volere toccare la 194 ma solo introdurre un diritto a non abortire. In realtà proposte come questa rappresentano attacchi frontali alla 194 – prosegue – E’ evidente l’attacco ai diritti riproduttivi alla salute delle donne che FdI sta portando avanti con grande convinzione. E’ urgente in questo momento più che mai riunire le forze laiche e progressiste perché c’è da organizzare una vera e propria resistenza e contrattacco – conclude l’attivista – a partire da armi che abbiamo a disposizione come quella del diritto”.