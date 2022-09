Ucraina: Borrel, ‘referendum illegali e risultati falsificati’

Bruxelles, 28 set. (Adnkronos) – “Referendum illegali e risultati falsificati”: questa la denuncia di Josep Borrell, commentando le votazioni che le autorità russe hanno organizzato nelle regioni ucraine occupate e che avrebbero espresso una pressoché unanime volontà popolare di annessione alla Russia.

Secondo l’alto rappresentante della Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, si tratta di “una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, fra le altre violazioni sistematiche dei diritti umani. Lodiamo il coraggio degli ucraini – ha scritto su Twitter – che continuano a opporsi e resistere all’invasione russa”.

Borrel ha poi parlato, in un altro tweet, del sospetto sabotaggio degli oleodotti Nord Stream, promettendo “una risposta solida e unita” dalla Ue agli attacchi alle infrastrutture energetiche: “I danni a Nord Stream 1 e 2 non sono una coincidenza e riguardano tutti noi – ha scritto – Tutte le informazioni disponibili indicano che le perdite sono il risultato di un atto deliberato. La distruzione delle infrastrutture energetiche europee è assolutamente inaccettabile e incontrerà una risposta forte e unita”.