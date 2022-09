Elezioni: Scurati, ‘Libero mi definisce uomo di M? Insulto volgare, attacco triviale alla persona’

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Non intendo replicare a quello che, mascherato dietro un banale gioco di parole, è né più né meno che un insulto volgare, percepibile da chiunque, del tutto chiaro nel suo significato”. Così lo scrittore Antonio Scurati commenta all’Adnkronos l’articolo comparso oggi in prima pagina su ‘Libero’ a firma del direttore Alessandro Sallusti che lo riguarda, e che reca il titolo ‘L’uomo di M’.

“Sono sempre disponibile a un confronto di idee, anche e soprattutto con chi la pensa diversamente da me -sottolinea ancora Scurati- ma ogni confronto civile è reso impossibile da un siffatto attacco triviale alla persona, un genere di attacchi che arma la mano agli odiatori ed espone me e i miei famigliari a pericoli”.