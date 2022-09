Elezioni: Feltri, ‘per Scurati ‘uomo di M’ è insulto? Non è capace di leggere i titoli’

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Scurati non è capace di leggere i titoli: ‘M’ vuol dire Mussolini, ciò di cui si è occupato anche ultimamente dal punto di vista editoriale. Se poi lui legge la ‘M’ come ‘Merda’ allora vuol dire che si sente così e sono fatti suoi, e non di Libero”. Non la manda a dire Vittorio Feltri ribattendo, attraverso l’Adnkronos, alle parole dello scrittore Antonio Scurati che, in relazione all’articolo comparso oggi in prima pagina su ‘Libero’ che titolava ‘L’uomo di M’ riferito allo stesso scrittore, lo ha definito un “insulto volgare percepibile a chiunque” e un “attacco triviale alla persona”.

“Lui ha sparato una serie di sciocchezze dal nostro punto di vista -aggiunge Feltri- noi lo abbiamo segnalato, ma questo rientra nei nostri diritti della libera stampa, che -ironizza il direttore di Libero- continua ad essere libera nonostante la Meloni”. E sui pericoli “alla famiglia” paventati da Scurati in riferimento all’articolo, che porta la firma di Alessandro Sallusti, Feltri chiosa: “Ma quali pericoli? Lui fa la sua attività, chi lo può mai minacciare? Chi mai ha minacciato uno di sinistra? Semmai sono quelli di sinistra che erano i brigatisti che ammazzavano gli altri, se non ricordo male”, conclude.