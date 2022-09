Calcio: Lega A, approvate le linee guida per i diritti audiovisivi 2024-2027

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede di Via Rosellini, con la partecipazione di tutte le Associate, l’Assemblea della Lega Serie A. Le Società hanno approvato, all’unanimità, le Linee Guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi del triennio 2024/2027, primo passo dell’iter che ora prevede l’invio delle stesse alle Autorità.

“E’ un passaggio importante, che permetterà alla Lega Serie A di avviare concretamente le operazioni per il prossimo periodo, dopo il 2024 -ha dichiarato il Presidente Lorenzo Casini-. Ringrazio l’Ad De Siervo e tutta la struttura per questa anticipazione rispetto agli anni passati. Le Linee Guida tengono conto anche della modifica legislativa intervenuta qualche mese fa, con cui è stata liberalizzata la commercializzazione dei diritti Av all’estero”.