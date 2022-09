Tennis: Serena Williams diventa scrittrice, in uscita oggi libro illustrato per bambini

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Oggi è il grande giorno. Assicurati di ordinare la tua copia delle avventure di Qai Qai. Buona lettura!”. Questo il messaggio su twitter di Serena Williams. La campionessa del tennis statunitense a meno di un mese dal ritiro dai campi lancia la sua nuova avventura, quella di scrittrice per educare le nuove generazioni. Il libro per bambini “Le avventure di Qai Qai” è un volume illustrato che narra di una bambina che impara a credere in sé stessa con l’aiuto della sua bambola e migliore amica, Qai Qai. Un libro illustrato che ha come morale quella dell’importanza di credere in sé stessi e nell’amicizia. Qai Qai è una bambola che prende vita per aiutare la protagonista del libro a superare la propria ansia da palcoscenico e a realizzare i suoi sogni di ballerina.