Pd: Benifei, ‘nuova generazione pronta a discutere in prima linea’

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Abbiamo perso. Una sconfitta inequivocabile che ora ci pone davanti ad un bivio: fare gli stessi errori di sempre o cambiare la storia del Partito Democratico e dei progressisti in questo Paese”. Lo scrive su Facebook Brando Benifei, capo delegazione Pd al Parlamento europeo

“Enrico Letta ha fatto una scelta generosa e di serietà, aprendo da subito questo confronto: la nuova generazione di cui ha parlato è già pronta a farsi avanti per affrontare questa discussione in prima linea. Prima di parlare di nuove leadership bisogna dirci chiaramente chi siamo, chi vogliamo rappresentare e con chi vogliamo parlare per proporre un’alternativa all’Italia della Meloni, facciamolo davvero”.