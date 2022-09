Atletica: Bolt, ‘Jacobs mi piace ma non batterà il mio record’

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – “Riguardo a Marcell Jacobs penso solo il meglio; non l’ho ancora mai incontrato, ci siamo scambiati qualche messaggio su Instagram, gli ho detto di fare attenzione perché adesso tutti vorranno sfidarlo, tutti vorranno batterlo essendo al top. Parliamo di un velocista molto ben costruito, è una bella persona, mi piace“. Lo dice il tre volte campione olimpico dei 100 metri Usain Bolt in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. “Il mio record di 9″58? Non credo che ci sia qualcuno, al momento, che possa batterlo; la speranza però non si nega a nessuno, può provarci, anche perché quando si crede in se stessi tutto è possibile -prosegue il 36enne giamaicano-. Ho sempre avuto questo come motto: non pensare che esista l’impossibile. Il numero uno dell’atletica mondiale di quest’anno? Dico Fred Kerley, l’unico che ha fatto bene sia all’Olimpiade che ai Mondiali. Tra le donne invece non posso non menzionare Shelly-Ann Fraser-Pryce, è stata fantastica“.