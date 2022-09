Ucraina: intelligence Gb, ‘truppe russe in guerra con preparazione insufficiente’

Londra, 26 set. (Adnkronos) – “La mancanza di addestratori militari e la fretta con cui la Russia ha avviato la mobilitazione suggeriscono che molte delle truppe arruolate si schiereranno in prima linea con una preparazione minima. È probabile che subiscano un alto tasso di abbandono”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica, aggiungendo che, “a differenza della maggior parte degli eserciti occidentali, l’esercito russo fornisce addestramento iniziale di basso livello ai suoi soldati”.

Secondo il ministero della Difesa di Londra, “le prime tranche di uomini richiamati da Mosca per la mobilitazione parziale hanno iniziato ad arrivare alle basi militari. Sono già state emesse molte decine di migliaia di atti di convocazione. La Russia dovrà ora affrontare una sfida amministrativa e logistica per fornire addestramento alle truppe reclutate”.