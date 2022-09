Pallavolo: Mazzanti, ‘fatta molta fatica ma ragazze brave a recuperare’

Arnhem, 26 set. – (Adnkronos) – “L’impressione è che abbiamo fatto fatica a leggere le situazioni, siamo stati lenti e spesso siamo andati in difficoltà nelle letture”. Così il Ct dell’Italvolley femminile Davide Mazzanti al termine del match vinto 3-0 ma non senza fatica contro Porto Rico (28-26, 25-21, 26-24 i parziali). “Siamo stati capaci di recuperare e siamo riusciti a girare il secondo e il terzo set in cui eravamo in svantaggio -prosegue Mazzanti a Sky Sport-. Sicuramente abbiamo lasciato troppo spazio alle avversarie in ricezione e in difesa, la fatica nasce da lì ma bravissime le ragazze a riprendere il ritmo e a dare qualità nel finale dei set”.

Sui prossimi incontri: “Proviamo a restare allenati con tutta la squadra, calibrando i carichi di lavoro per arrivare bene in una competizione così lunga -sottolinea il ct-. domani c’è il Belgio ed è una squadra che conosciamo meglio. Sarà un match più difficile per il livello dell’avversario”. Infine sulla pressione che la vittoria mondiale dell’Italvolley maschile potrebbe portare alle ragazze: “La loro vittoria aumenta la volontà di giocarci questo Mondiale, abbiamo respirato un’aria di magia e da tifoso vieni coinvolto. Noi dobbiamo vivere la passione di quello che facciamo, non la pressione. Il ghiaccio non è del tutto rotto, ma più che rompere il ghiaccio dobbiamo scaldare il cuore”, conclude Mazzanti.