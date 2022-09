Gb: sterlina crolla e rendimenti gilt volano dopo annuncio nuovi tagli tasse**

Roma, 26 set. -(Adnkronos) – Dopo la ‘giornata nera’ di venerdì scorso, non si ferma il crollo della sterlina scesa ai minimi storici dopo che nel fine settimana il nuovo Cancelliere allo Scacchiere Kwasi Kwarteng ha promesso ulteriori tagli alle tasse, dopo la mini-finanziaria espansiva annunciata nei giorni scorsi. Nelle prime ore della giornata la valuta britannica si è avvicinata alla parità con il dollaro perdendo quasi il 5% sui mercati asiatici, arrivando a circa 1,0327 sul dollaro per poi risalire leggermente a 1,05. Ma volano anche i rendimenti dei titoli di Stato di Londra, con il Gilt a 10 anni che è salito di 30 punti, con un tasso superiore al 4,2% (era all’1% a inizio anno) che avrà pesanti conseguente sul costo del servizio di un debito salito a 2.400 miliardi di sterline. Sterlina in discesa anche sull’euro, quotato a 1,11 con una perdita vicina al 3% rispetto a venerdì scorso.