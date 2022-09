Elezioni: De Corato (Fdi), ‘tornerò in parlamento portando mie idee su sicurezza’

Milano, 26 set. (Adnkronos) – “Ringrazio Giorgia Meloni e tutti gli elettori di FdI per il loro preziosissimo voto, gli instancabili militanti del partito, la dirigenza e, non da ultimi, i nostri amministratori locali e consiglieri comunali. Ora, a distanza di nove anni dal mio ultimo mandato parlamentare, potrò tornare a portare a Roma le mie idee, in primis in tema sicurezza, dalla dotazione del taser e di una strumentazione di difesa adeguata per le guardie penitenziarie e i vigili urbani fino al contrasto all’immigrazione clandestina fuori controllo”. Così l’esponente di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, neo-eletto alla Camera nel collegio uninominale di Lombardia 1-U04.

“Sono particolarmente emozionato -afferma De Corato-; i risultati di oggi segnano un’eclatante svolta storica. Mi impegnerò per onorare la fiducia che gli elettori del collegio hanno riposto in me, lavorando sodo per un futuro migliore del Paese e di tutti i Comuni dell’hinterland milanese che hanno espresso il loro consenso alla mia persona”.