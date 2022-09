Elezioni: Conte, ‘primo partito sud ma non e’ solo questo, impegno per superare gap’

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Non siamo il partito del sud, ma la forza politica che ha ricevuto una grande investitura al Sud, dove siamo il primo partito. Questo ci legittima a contribuire a superare il divario Nord-Sud, a contribuire a un processo riformatore basato sulla crescita economica, non assistenziale, del Sud”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

“Ora attendiamo i dati definitivi – annuncia – ma potrei rappresentare il Collegio Lombardia 1 alla Camera”, un segnale che “il M5S rappresenta non solo il Sud ma l’Italia intera”.