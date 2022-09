Calcio: Nations League, Inghilterra-Germania 3-3

Londra, 26 set. – (Adnkronos) – L’Inghilterra e Germania pareggiano 3-3 in un match della sesta giornata del gruppo 3 di Nations League disputato allo stadio di Wembley a Londra. Doppio vantaggio tedesco con Gundogan al 52′ su rigore e Havertz al 67′, i padroni di casa ribaltano il match grazie alle reti Shaw al 72′, Mount al 75′ e Kane su rigore all’83’; di Havertz all’87’ la rete del definitivo 3-3. Nella classifica del girone l’Italia è prima e qualificata alla Final Four con 11 punti, davanti all’Ungheria a quota 10, alla Germania a 7, inglesi ultimi e retrocessi in League B con tre punti.