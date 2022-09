Calcio: Mancini, ‘molto bene per 70′, importante aver raggiunto Final Four Nations League’

Budapest, 26 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo fatto molto bene per 70 minuti, gli ultimi venti proprio non mi sono piaciuti. Sono contento però sul 2-0 la partita la devi tenere in controllo, invece ci siamo fatti schiacciare”. Il ct azzurro Roberto Mancini commenta così il successo per 2-0 sull’Ungheria che qualifica gli azzurri alla Final Four di Nations League. “E’ importante aver raggiunto la Final Four per la seconda volta però purtroppo l’amarezza per il mondiale rimane, non c’è niente da fare”, aggiunge Mancini ai microfoni di Rai Sport.