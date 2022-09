Budapest, 26 set. – (Adnkronos) – “Ci voleva questa vittoria per ridare un po’ di entusiasmo, anche se non si può tornare indietro e il Mondiale è una ferita aperta. Bisognava ripartire, dovevamo farlo per tutta l’Italia e per chi credeva in noi. Siamo partiti bene con due vittorie, andiamo alle Final Four e cerchiamo di vincerle”. Così il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria per 2-0 sull’Ungheria che qualifica gli azzurri alla Final Four di Nations League.