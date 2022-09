Calcio: ‘Big 5’, Valencia squadra più giovane, Lecce quinta e Inter in fondo

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Il Valencia è la squadra più giovane dei cinque maggiori campionati europei ‘Big 5′ con una media di 23,99 anni e il 25% dei minuti giocati da giocatori dell’Under 21. Subito dietro la squadra spagnola spiccano lo Stoccarda in Germania (24.22 anni), il Southampton in Inghilterra (24.40 anni), il Lecce in Italia (24.56 anni) e lo Stade de Reims in Francia (24.83 anni). E’ quanto si evince dal Cies Football Observatory Weekly Post che ha classificato i club di 60 campionati in tutto il mondo (escluse le squadre B) in base all’età media delle formazioni schierate durante la stagione corrente o l’ultima completata. Per quanto riguarda la Serie A oltre ai salentini c’è l’Empoli in decima posizione con 25.31 anni e il Torino 19esimo con 25.65 anni di media. In 21esima posizione c’è lo Spezia con 25.74 anni e in 24esima il Milan con una età media di 25.91 anni, la prima delle big italiane. In fondo alla classifica generale c’è l’Inter 58esima con 29.13. In fondo alla speciale classifica per quanto riguarda le italiane anche la Sampdoria (28.93), la Lazio (28.85), la Salernitana (28.22) e la Roma (28.14).

I giganti spagnoli del Barcellona hanno schierato giocatori di età pari o inferiore a 21 anni per la percentuale più alta di minuti di campionato nazionale (29,5%). Al contrario, Atlético Madrid e Tottenham sono tra le cinque squadre della big-5 league che non hanno ancora schierato calciatori U21. I dati estremi per l’età delle formazioni in Sud America sono stati registrati per i venezuelani dello Zulia FC (23,74 anni) e, all’estremo opposto, i paraguaiani del 12 de Octubre (31,97 anni). A livello di campionato, le cifre vanno da un minimo di 25,23 anni nell’Eredivisie olandese a un massimo di 29,31 nella massima divisione thailandese. A livello di big-5 league, i valori variano dai 26,60 anni della Ligue 1 francese ai 27,54 della Liga spagnola. Mentre il dato più basso nei 60 paesi è stato osservato per la squadra danese dell’FC Nordsjælland (22,31 anni, 74% dei minuti dall’U21).