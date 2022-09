Un odore descritto come nauseabondo. Sprigionato, in particolare, da un rogo sviluppatosi nella mattinata di ieri nelle immediate adiacenze del cimitero del Capoluogo. Una situazione che ha portato il consigliere comunale Carmine Valentino a porre in essere una nota all’attenzione del sindaco Salvatore Riccio nelle sue vesti di Autorità sanitaria e di Pubblica Sicurezza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia