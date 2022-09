Eseguita dai carabinieri della Compagnia di Benevento e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura la misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura di Benevento, nei confronti del 47enne Alessandro Zolli (difeso dall’avvocato Vincenzo Sguera), di professione avvocato ma attualmente cancellato dall’albo a sua domanda. Misura cautelare adottata nei confronti del 47enne perché ritenuto “gravemente indiziato dei delitti di peculato e falsità materiale”, ipotizzata come commessa “quale pubblico ufficiale nell’ambito di procedure esecutive” in forma ipotizzata come “aggravata e continuata”.

