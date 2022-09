Covid oggi Italia, 22.265 contagi e 43 morti: bollettino 24 settembre

(Adnkronos) – Sono 22.265 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 43 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 152.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,6%. Le terapie occupate sono 126, otto in meno di ieri, mentre i ricoverati sono 3.293, venti in meno di ieri.

LAZIO – Sono 1.966 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.770 tamponi molecolari e 10.081 tamponi antigenici con un tasso di positività del 15,2%. I ricoverati sono 335 i ricoverati (+6), 25 le persone nelle terapie intensive (-1) e 1.184 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 945.

In particolare nella Asl Roma 1 sono 329 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 385 i nuovi casi e nessun decesso. Nelal Asl Roma 3 sono 231 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 4 sono 105 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 5 sono 136 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6 sono 168 i nuovi casi e nessun decesso.

Nelle province si registrano 612 nuovi casi. Nel dettaglio nella Asl di Frosinone sono 226 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 203 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Rieti sono 87 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo sono 96 i nuovi casi e nessun decesso.

SARDEGNA – Sono 334 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 settembre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto, di Cagliari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2519 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 50, uno in meno di ieri. In isolamento a casa 3.969 persone.

LOMBARDIA – Sono 4.081 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 14 morti per un totale di 42.489 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.644 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 15,9%.

I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 455, 30 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 8. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.045. A Bergamo 432, a Brescia 599, a Como 311, a Cremona 134, a Lecco 156, a Lodi 92, a Mantova 229, a Monza e Brianza 276, a Pavia 194, a Sondrio 140 e a Varese 381.