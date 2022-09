Sport: Ettorre, ‘ministero con nuovo Governo? Maturi e importanti perché sia così’

Genova, 23 set. – (Adnkronos) – “Un Ministero dello sport con il nuovo governo? Lo sport credo che oggi sia maturo e sufficientemente importante perché ci sia un ministero che possa avere anche una solidità dal punto di vista economico”. È l’opinione espressa da Francesco Ettorre presidente della Federvela all’Adnkronos a pochi giorni dalle elezioni politiche.

“Lo sport ha dato dimostrazione di essere competitivo in giro per il mondo. Credo che quello che si è vinto, in tutte le discipline sportive, negli ultimi due anni, sia nella storia, quindi mi auguro e spero che il governo abbia tanta attenzione, come devo dire ha avuto in questi anni di pandemia. Credo sia un successo dell’intera nazione aver salvato tantissime associazioni sportive. Non è finita perché ora c’è il caro bollette che mette in difficoltà i cittadini ma anche le associazioni sportive. Chiedo solo che ci sia tanta attenzione come quella di adesso e anche di più -ha aggiunto Ettorre-. Attraverso lo sport possiamo curare i mali dell’Italia in generale. Io ci spero e me lo auguro da cittadino in primis e poi come presidente federale”.