Tappa importante di fine campagna elettorale per Mimmo Matera, candidato al Senato in posizione di prestigio nel listino di FdI. Era a San Giorgio del Sannio, ospite di esponenti di partito quale Fragassi (presidente del Consiglio comunale) e Cuomo (storico uomo della destra sangiorgese). In platea da evidenziare la presenza del sindaco Angelo Ciampi e del vicesindaco sangiorgese Bocchino.

