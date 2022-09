Energia: Berlusconi, ‘per bollette misure straordinarie ma evitare scostamento’

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Questa delle bollette non è una tipica crisi del ciclo economico. Bisogna assumere misure straordinarie, da economia di guerra, per evitare che il nostro sistema crolli, che le aziende chiudano, che le famiglie non siano più in grado di fare la spesa e pagare le bollette”. Così Silvio Berlusconi a Zona Bianca su Rete4.

“Insomma, è lo Stato che deve farsi carico degli aumenti, evitando che le aziende distributrici dell’energia li scarichino sugli utenti. Ci sono molti modi per farlo, io credo che dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un nuovo scostamento di bilancio. Ma la priorità assoluta è salvare il Paese da un’ondata di recessione e inflazione che avrebbe costi sociali altissimi”.