Roma, 23 set (Adnkronos) – “Prendo a prestito le più belle parole, le ultime, di chi non c’è più. La speranza noi, quando combattiamo tutte le ingiustizie, quando non alziamo i muri e non facciamo muri alle frontiere. Grazie David”. Lo ha detto Enrico Letta, ricordando dal palco di piazza Popolo David Sassoli.