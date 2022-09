Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Abbiamo difeso l’Ucraina sin dall’inizio e continueremo a difenderla. Quello che chiederemo con più forza è che l’Europa aiuti i paesi che stanno soffrendo di più per le sanzioni, l’Italia in primis. Noi continueremo a sostenere la politica occidentale della fermezza, l’importante è che le sanzioni non le paghino i pensionati e i lavoratori italiani”. Così Matteo Salvini a Porta a Porta.