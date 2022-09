Milano: Fontana, ‘da Comune silenzio su area B, famiglie e imprese non siano penalizzate’

Milano, 22 set. (Adnkronos) – “Dal 1 ottobre più di un milione di auto e mezzi di cittadini e imprese non potranno più circolare a Milano per i divieti dell’area B. Le mie preoccupazioni, dettate soprattutto dalla difficile situazione economica che sta attraversando il nostro Paese, sono state confermate da numerose associazioni di categoria, come ad esempio l’Ance e l’Aci e da migliaia di proteste di cittadini”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, aggiungendo: “Per questo abbiamo chiesto che tali divieti vengano rivisti e comunque rinviati, come già accaduto per il periodo dell’emergenza Covid”.

Tuttavia, spiega Fontana, “da Palazzo Marino nessuna risposta. Solo silenzio. Speriamo che qualcuno ci stia ragionando e che non siano sempre le fasce più deboli o le imprese che lavorano a pagare il conto”.