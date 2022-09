Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Nell’ultimo mese abbiamo recuperato sei miliardi di euro: la nostra proposta è che da qui a dicembre si fa un decreto da tredici miliardi di euro, non serve uno scostamento, non serve fare altro debito, perchè questi soldi stanno entrando nel bilancio dello Stato come extra gettito dall’Iva e dalle accise”. Lo propone Luigi Di Maio, ospite di ‘Mattino 5 news’, su Canale 5, per fronteggiare il caro energia.