Elezioni: Letta ai giovani, ‘andate a votare, non fate decidere gli altri per voi’

Roma, 22 set (Adnkronos) – “E’ il vostro primo voto, un momento importante, andate a votare”. Enrico Letta si rivolge direttamente ai giovani in un ‘reel’, un breve video con musica e ‘sottotitoli’, postato su Instagram.

“Decidete voi per chi votare, non fatevi influenzare da altri. Ma soprattutto non fate che sia il voto degli altri a decidere il vostro futuro, voto è decisivo per voi e per tutto il nostro Paese -spiega il segretario del Pd-. Siate voi a decidere per il vostro futuro, non fatelo decidere ad altri. Il vostro voto rimane per i prossimi cinque anni e anche il non voto rimane per i prossimi cinque anni. Andate a votare. E’ importante, è fondamentale”.